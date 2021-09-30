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الرئيس العراقي: الانتخابات المقبلة ستمهد لمراجعة منظومة الحكم

أخبار العالم العربي

الرئيس العراقي: الانتخابات المقبلة ستمهد لمراجعة منظومة الحكم
الرئيس العراقي برهم صالح
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أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الخميس، أن انتخابات أكتوبر المقبل تمثل نقطة تحول وتمهد لمراجعة منظومة الحكم في البلاد.

وقال صالح خلال لقائه مجموعة من الصحفيين: "هناك تشكيك وتساؤل حول الانتخابات واختلافها عن سابقاتها".

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وأضاف، أن "العراق مر بظروف عصيبة، والجميع يدرك ضرورة الإصلاح، وأن المنظومة الحالية غير قادرة على توفير حياة حرة كريمة للعراقيين".

وأشار الرئيس العراقي إلى أن "انتخابات تشرين/أكتوبر تمثل نقطة تحول في العراق، وستكون حدثا مفصليا، وتمهد لمراجعة منظومة الحكم، حيث تتوفر فيها ظروف أسهل من سابقتها".

المصدر: RT

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