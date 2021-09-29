السيستاني: أشجع العراقيين على المشاركة في الانتخابات المقبلة
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أصدر المرجع الديني الأعلى في العراق علي السيستاني، اليوم الأربعاء، بيانا حول الانتخابات المقبلة، وشجع على المشاركة فيها.
يتبع..
أصدر المرجع الديني الأعلى في العراق علي السيستاني، اليوم الأربعاء، بيانا حول الانتخابات المقبلة، وشجع على المشاركة فيها.
يتبع..
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