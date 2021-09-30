عون طلب من "لازارد" مواصلة دورها الاستشاري في الإعداد لمفاوضات مع صندوق النقد

طلب الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الخميس، من شركة "لازارد" مواصلة دورها الاستشاري في الإعداد لمفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي.

وقالت رئاسة الجمهورية اللبنانية إن عون التقى وفدا من "لازارد"، وطلب منهم استكمال المهمة الإستشارية للدولة اللبنانية في إطار التحضير للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

الرئيس عون طلب من وفد شركة Lazard للاستشارات خلال استقباله لأعضائه استكمال المهمة الإستشارية للدولة اللبنانية في إطار التحضير للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي pic.twitter.com/m6AjeZ8zKC — Lebanese Presidency (@LBpresidency) September 30, 2021

وشدد عون خلال اللقاء على "ضرورة مراجعة خطة التعافي الاقتصادي التي أعدتها الحكومة السابقة نتيجة التغيير الذي حصل في الأرقام منذ أكثر من سنة حتى اليوم، وتوحيد هذه الأرقام، كي يكون موقف لبنان قويا خلال المفاوضات".

يذكر أن "لازارد" ساعدت الحكومة السابقة في وضع خطة إنقاذ مالي حددت الخسائر في القطاع المالي بواقع 90 مليار دولار. لكن الخطة ألغيت بسبب اعتراضات البنوك، بالإضافة إلى معارضة البنك المركزي اللبناني والنخبة السياسية الحاكمة.

ويعد التوصل إلى اتفاق بشأن الخسائر الخطوة الأولى صوب اتفاق مع صندوق النقد، الذي أقر الأرقام الواردة في خطة الحكومة السابقة.

المصدر: RT