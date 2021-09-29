مصر.. ارتفاع حصيلة إصابات كورونا اليومية
Reuters AMR ABDALLAH DALSH
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/reea
أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 738 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، ارتفاعا عن حصيلة اليوم السابق التي بلغت 718 إصابة.
وأضافت الوزارة في تقريرها اليوم أنه تم تسجيل 31 وفاة جراء الفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بينما تم تسجيل 39 وفاة أمس.
وأوضحت أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 17294، فيما عدد الإصابات 303783.
الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 256467 وخروجهم من المستشفيات— وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) September 29, 2021
الصحة: تسجيل 738 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 31 حالة وفاة pic.twitter.com/u0dh6MNPIY
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.