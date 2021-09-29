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مصر.. ارتفاع حصيلة إصابات كورونا اليومية

أخبار العالم العربي

مصر.. ارتفاع حصيلة إصابات كورونا اليومية
Reuters AMR ABDALLAH DALSH
فيروس كورونا في مصر
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أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 738 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، ارتفاعا عن حصيلة اليوم السابق التي بلغت 718 إصابة.

وأضافت الوزارة في تقريرها اليوم أنه تم تسجيل 31 وفاة جراء الفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بينما تم تسجيل 39 وفاة أمس.

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وأوضحت أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 17294، فيما عدد الإصابات 303783.

المصدر: RT

 

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