مصر.. ارتفاع حصيلة إصابات كورونا اليومية

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 738 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، ارتفاعا عن حصيلة اليوم السابق التي بلغت 718 إصابة.

وأضافت الوزارة في تقريرها اليوم أنه تم تسجيل 31 وفاة جراء الفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بينما تم تسجيل 39 وفاة أمس.

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وأوضحت أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 17294، فيما عدد الإصابات 303783.

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 256467 وخروجهم من المستشفيات



الصحة: تسجيل 738 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 31 حالة وفاة pic.twitter.com/u0dh6MNPIY — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) September 29, 2021

المصدر: RT