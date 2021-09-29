السودان.. القبض على زعيم خلية "داعش" الإرهابية وإعلان هويته

كشف مصدر أمني مطلع لموقع "السوداني" عن القبض على زعيم الخلية الإرهابية التابعة لتنظيم "داعش"، والتي قتلت عددا من أفراد الأمن يوم أمس الثلاثاء.

وقال المصدر إن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على زعيم الخلية الإرهابية بمدينة بورتسودان ويحمل جواز سفر باسم محمود ويلقب بأبو محمد وهو مصري الجنسية.

وأوضح المصدر أن كل المشتبه فيهم تم اعتقالهم باستثناء عنصر سوداني لا تزال السلطات تلاحقه.

المصدر: "السوداني"