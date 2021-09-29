السودان.. ارتفاع حصيلة ضحايا المواجهة مع خلية "داعش"

ارتفعت حصيلة ضحايا المواجهة بين قوات الأمن بالسودان وخلية إرهابية تابعة لـ"داعش" إلى ستة بينهم ضباط، وذلك بعد كشف مصدر أمني سوداني اليوم الأربعاء عن مقتل مدني ذبحا على يد التنظيم.

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ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصدر أمني سوداني قوله إن "الفارون من خلية "داعش" ذبحوا مواطنا مدنيا أثناء الهرب ليرتفع عدد الضحايا إلى 6 قتلى جنوبي الخرطوم".

وحسب الوكالة الفرنسية، تبنى "التيار الرسالي للدعوة والقتال ولاية السودان" قتل خمسة من ضباط جهاز المخابرات السوداني على إثر مداهمة منزل في جنوب الخرطوم أمس الثلاثاء وإطلاق نار نسب إلى خلية تابعة لتنظيم "داعش".

وكان "جهاز المخابرات العامة" في السودان أعلن أمس الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا المواجهة مع خلية إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" إلى خمسة بينهم ضابطان.

وقال المكتب الإعلامي للجهاز عبر "فيسبوك" إن ثلاثة من ضباط الصف وضابطين اثنين قتلا وأصيب ضابط بجروح، في عملية نفذها الجهاز صباح اليوم الثلاثاء للقبض على مجموعة تتبع تنظيم "داعش" في أحياء جبرة مربعي 18 و14، والأزهري مربع 14.

وأوضح الجهاز أن العملية التي نفذتها قوة منه مختصة بتنفيذ المداهمة للمواقع التي يختبئ فيها الإرهابيون، "أسفرت عن القبض على 11 من الإرهابيين الأجانب من جنسيات مختلفة".

وأضاف أن المجموعة الإرهابية في جبرة أطلقت النار على القوة المنفذة، ما أدى إلى مقتل خمسة منها، قبل أن يلوذ أفراد المجموعة المكونة من 4 إرهابيين أجانب بالفرار، وأشار الجهاز إلى أن مطاردة الفارين ما زالت مستمرة.

المصدر:RT+AFP+ الأناضول