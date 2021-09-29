"حماس" تخيّر الموظفين بين التطعيم والحسم من الإجازات

أعلنت حركة "حماس" في قطاع غزة فرض التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد على موظفي القطاع العام، لتجنب الخصم من إجازاتهم إذا أصيبوا بالفيروس وانقطعوا عن العمل.

وقال سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إنه تم تحديد الأول من أكتوبر القادم الموعد الأخير للموظفين غير المطعيمن لإتاحة الفرصة أمامهم لتلقي اللقاح، قبل البدء بإتخاذ الإجراءات القانونية بحسب الأصول المعمول بها في ديوان الموظفين بحق غير الملتزمين بالقرار.

وأضاف معروف في تصريح لإذاعة "الأقصى" المحلية، "سيتم خصم إجازات أي موظف غير مطعم ضد كورونا، ولن تكون مدفوعة الأجر عند إصابته بالفيروس اعتبارا من بداية الشهر المقبل".

رئيس الإعلام الحكومي بغزة سلامة معروف: "سيتم خصم إجازات أي موظف غير مُطعم ضد كورونا، ولن تكون مدفوعة الأجر عند إصابته بالفيروس اعتباراً من بداية الشهر المقبل". — صوت الأقصى (@Alaqsavoice) September 28, 2021

ولفت إلى أن هناك إجراءا قانونيا آخر يقدره ديوان الموظفين باعتبار "أن الموظف غير المطعم قد خالف القرار الصادر عن الجهة الحكومية المختصة مثل القرار الخاص بإلزام شرائح وفئات محددة لتلقى التطعيم في المرافق والمنشآت المختلفة".

وقال معروف "هناك استجابة كبيرة بتلقي التطعيم سواء على صعيد المجتمع أو على صعيد موظفي القطاع العام وتحديدًا خلال الشهر الأخير".

وأشار رئيس المكتب الإعلامي الحكوميإلى الجهود الحكومية للتسهيل على الموظفين بغزة لتحسين نسبة الصرف والواقع الإداري لهم.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية