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مسؤولون أمريكيون ومصريون يناقشون ملفات سد النهضة وتونس والسودان وحل الدولتين

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مسؤولون أمريكيون ومصريون يناقشون ملفات سد النهضة وتونس والسودان وحل الدولتين
Reuters JONATHAN ERNST
البيت الأبيض
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أعلن مسؤول أمريكي رفيع أن مسؤولين عن الجانبين الأمريكي والمصري بحثوا ملفات سد النهضة الإثيوبي والوضع في تونس والسودان، وحل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول قوله إن "مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان أكد في محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومسؤولين آخرين دعم الرئيس الأمريكي جو بايدن لحل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين".

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وأضاف أن "الوفدين الأمريكي والمصري شددا على أهمية العودة للنظام الدستوري في تونس، وبحثا دعم عملية انتقال سياسي يقودها المدنيون في السودان".

وأشار المسؤول إلى أن "سوليفان جدد التأكيد على دعم الولايات المتحدة للتوصل لحل دبلوماسي لأزمة سد النهضة الإثيوبي وأبدى تفهمه لمخاوف مصر المتعلقة بحصتها في مياه النيل".

المصدر: "رويترز" 

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