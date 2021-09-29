اندلاع حريق بمستودع أقمشة في دمشق ومصرع أحد عناصر فوج الإطفاء (صور)
Reuters
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أفاد مصدر بفوج إطفاء دمشق لـ "سانا" بأن أحد عناصر الفوج لقي مصرعه وأن هناك حالتي اختناق بين المدنيين خلال إخماد حريق بأحد المحال التجارية بمنطقة الحريقة جانب سوق مدحت باشا في دمشق.
وكشفت وكالة "سانا" أن الحريق نشب صباح اليوم الأربعاء، في مستودع أقمشة موجود ضمن بناء قديم بحي زقاق المحكمة وامتد إلى عدد من المحال التجارية وتسبب بحدوث حالة اختناق لرجل نقل على إثرها إلى المشفى.
وأضافت الوكالة أن فوج إطفاء دمشق يعمل على السيطرة على الحريق وإخماده.
المصدر: "سانا"
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