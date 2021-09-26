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سوريا.. مصرع شخص وإصابة 9 آخرين بحريق في مدينة السيدة زينب (صور + فيديو)

أخبار العالم العربي

سوريا.. مصرع شخص وإصابة 9 آخرين بحريق في مدينة السيدة زينب (صور + فيديو)
Reuters
دمشق
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أعلن مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق مساء يوم الأحد أن شخصا لقي مصرعه وأصيب 9 آخرون جراء حريق في فندق لؤلؤة الشرق بمدينة السيدة زينب في محافظة ريف دمشق.

ولم تذكر قيادة شرطة ريف دمشق سبب الحريق، فيما نشر نشطاء صورا وثقت ألسنة اللهب على سطح الفندق.

وذكر مدونون أن الحريق اندلع بخزانات المازوت على سطح الفندق، وتمت السيطرة عليه من قبل رجال الإطفاء.

المصدر: سانا

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