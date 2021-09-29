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"سانا": مقتل 6 مسلحين موالين للأتراك وإصابة آخرين في ريف الحسكة

أخبار العالم العربي

Reuters
جندي تركي بالقرب من بلدة جيلان بينار الحدودية التركية، أرشيف
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قتل 6 مسلحين موالين لتركيا وأصيب 5 آخرون "جراء تواصل الاقتتال الذي اندلع أمس في مدينة رأس العين المحتلة بريف الحسكة الشمالي الغربي" وفق ما أفادت به وكالة سانا.

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وأفادت مصادر محلية من رأس العين لـ"سانا": "باستمرار الاقتتال الذي اندلع ظهر يوم أمس بين مجموعتين إرهابيتين تتبعان لما يسمى "فرقة المعتصم" المنضوية تحت ما يسمى "الجيش الحر" الإرهابي الموالي لقوات الاحتلال التركي في مدينة رأس العين ما أدى إلى مقتل 6 إرهابيين وإصابة 5 آخرين من الطرفين".

وقالت المصادر: "اندلع أمس اقتتال بين مرتزقة الاحتلال التركي في مدينة رأس العين المحتلة جراء خلاف بين مجموعتين من إرهابيي ما يسمى "فرقة المعتصم" للسيطرة على الحواجز والاستيلاء على منازل المدنيين الذين تهجروا تحت التهديد بالقتل والخطف إلى المناطق الآمنة حيث ينتشر الجيش العربي السوري".

وأشارت المصادر إلى أن "الإرهابيين المتقاتلين استخدموا خلال الاشتباكات أسلحة رشاشة وقواذف "آر بي جي" ومدافع الهاون وأسفرت أيضا عن وقوع أضرار مادية في الممتلكات العامة وممتلكات الأهالي وتدمير عتاد عسكري للطرفين المتقاتلين".

المصدر: وكالة "سانا"

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