السعودية تعلن موعد عودة طلبة الابتدائية ورياض الأطفال إلى مقاعد الدراسة

أعلنت السعودية، اليوم الثلاثاء، عودة طلبة الصفوف الابتدائية ورياض الأطفال إلى مقاعد الدراسة حضوريا، وذلك ابتداء من 30 أكتوبر المقبل، بحسب صحيفة "اليوم".

وقد جاء هذا القرار بناء على نتائج دراسات اللجان المشكلة من هيئة الصحة العامة "وقاية"، ووزارتي الصحة والتعليم، لتحقيق العودة الآمنة، للطلاب خصوصا في هذه المرحلة من العمر.

وكشف مصدر لـ"اليوم"عن استثناء ذوي الأمراض المناعية وزارعي الأعضاء الكلى، والأمراض المزمنة، من طلبة الابتدائية ورياض الأطفال من الدراسة حضوريا، مع توفير التعليم لهم عن بعد، مشيرا إلى وجود نماذج تشغيلية، أسوة بالمرحلتين المتوسطة والثانوية وفق كثافة كل مدرسة، مع تطبيق التعليم المدمج حضوريا وعن بعد، والتشديد على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وكانت وزراة التعليم السعودية أعلنت فتح جميع مدارس السعودية أبوابها يوم 15 أغسطس وعودة الإداريين والإداريات إلى المدارس بعد تمتعهم بإجازتهم الصيفية، وتعليق الدراسة بسبب جائحة كورونا فيما تكون عودة جميع المعلمين والمعلمات، يليهم في أسبوع الطلبة.

المصدر: "اليوم"