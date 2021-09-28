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شيخ الأزهر في ألمانيا لإجراء فحوصات طبية

أخبار العالم العربي

شيخ الأزهر في ألمانيا لإجراء فحوصات طبية
Reuters
شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب
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توجه شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب، منذ أيام إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية دورية للاطمئنان على صحته.

وكان شيخ الأزهر، قد أجرى رحلة علاجية في سبتمبر 2019 في فرنسا، أجرى خلالها بعض الفحوص الطبية المتعلقة بالعمود الفقري واستكمال العلاج الطبيعي بناء على نصيحة الأطباء المعالجين، كما أجرى عملية جراحية بالعين.

وقبل سفره، وجه شيخ الأزهر بيت الزكاة والصدقات المصري، بتوزيع 100 ألف شنطة مدرسية بمستلزماتها على التلاميذ الأيتام وذوي الهمم بالتعليم الابتدائي والإعدادي العام والأزهري، وذلك في المرحلة الأولى من المبادرة والتي تشمل 5 محافظات هي: أسوان والأقصر وقنا وسوهاج والبحر الأحمر. 

المصدر: "صدى البلد"

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