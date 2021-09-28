كاتب مصري يكشف معلومات عن سقوط نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rdsf
كشف الكاتب المصري الكبيرعبد الله السناوي، عن تفاصيل جديدة حول سقوط نظام الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك قبل عام 2011.
وقال في حديثه مع الإعلامي عمرو أديب إن نظام مبارك وقع إكلينيكيًّا في 2005 لكن التنفيس أمام حرية الصحافة أطال أمد النظام حتى 2011، مضيفا في الوقت نفسه أنه كان مناخ الحرية في تلك الفترة أفضل.
وأشار إلى أن الحرية والتعبير هي اللي أمدت في عمر نظام مبارك لبعد 2005، لأن الحرية كانت واسعة أكثر من الآن، ولكنه سقط لاسباب كثيرة كان من ضمنها سيناريو التوريث وحجم الفساد، وانتخابات عام 2010 كانت ضربة النهاية بالنسبة للنظام.
المصدر: إم بي سي مصر
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.