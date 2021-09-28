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مصر تسجل 37 وفاة و702 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

مصر تسجل 37 وفاة و702 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
التطعيم ضد فيروس كورونا في مصر
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أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 37 وفاة و702 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضافت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 17224، فيما عدد الإصابات 255059.

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وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 38 وفاة و680 إصابة بالفيروس.

المصدر: "رويترز" 

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