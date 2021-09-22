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مصر تستقبل دفعة جديدة من لقاحات فيروس كورونا

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مصر تستقبل دفعة جديدة من لقاحات فيروس كورونا
Globallookpress
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أعلنت وزارة الصحة المصرية الاستعداد لاستقبال شحنة تضم أكثر من مليون جرعة من لقاح أسترازينكا على أن يتم توزيعها على مراكز اللقاحات المنتشرة في مصر.

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وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن الشحنة سوف تخضع للتحاليل فى معامل هيئة الدواء المصرية، لافتا إلى أن لقاح "أسترازينكا" أثبت فعالية فى الوقاية من الإصابة بـ فيروس كورونا، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 28 يومًا، فضلاً عن حصوله على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أن المراكز المخصصة لتطعيم المسافرين بلقاح فيروس كورونا مجهزة بجميع المستلزمات الخاصة بتسجيل البيانات واستخراج الشهادات الموثقة للحاصلين على اللقاح والتى تحمل رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، والذى يُظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقفه من تلقى لقاح فيروس كورونا فى حالة المسح الإلكترونى للرمز، موضحاً أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية.

المصدر: اليوم السابع

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