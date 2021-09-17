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مصر.. استمرار ارتفاع الإصابات بكورونا

أخبار العالم العربي

مصر.. استمرار ارتفاع الإصابات بكورونا
Globallookpress
مستشفى في القاهرة، أرشيف
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أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، عن ارتفاع إصابات فيروس كورونا في البلاد، كما توقعت استمرار ارتفاع الإصابات خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر الجاري.

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وزارة الصحة المصرية: 84% نسبة التعافي من فيروس كورونا
وزارة الصحة المصرية: 84% نسبة التعافي من فيروس كورونا

ودعت الوزارة المواطنين مجددا إلى ضرورة حجز الحصول على لقاح كورونا من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية، وأكدت أن اللقاح لا يمنع من الإصابة بالفيروس، بل أنه يخفف من حدة الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة، بدلا من كونها شديدة الخطورة.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن هناك ارتفاعا فى معدلات الشفاء من كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات مصر، فوصلت نسبة معدلات الشفاء إلى 82%.

ودعت الوزارة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الإحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والابتعاد عن المناطق المزدحمة للوقاية من فيروس كورونا.

وتشهد مصر منذ أسابيع ارتفاعا جديدا للإصابات بفيروس كورونا، بينما توقعت السلطات الصحية استمرار هذه الزيادة مع اقتراب الموجة الرابعة من الجائحة.

المصدر: الوطن

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