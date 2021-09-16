 
مباشر

وزارة الصحة المصرية: 84% نسبة التعافي من فيروس كورونا

أخبار العالم العربي

وزارة الصحة المصرية: 84% نسبة التعافي من فيروس كورونا
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/razh

كشفت وزارة الصحة والسكان المصرية عن بلوغ نسبة التعافي من فيروس كورونا في مستشفيات العزل 84.1% ، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.

إقرأ المزيد
الصحة المصرية : وصول الشحنة الأولى من لقاح
الصحة المصرية : وصول الشحنة الأولى من لقاح "فايزر" للبلاد اليوم

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد، وأنه يتم تسجيل الحالات الجديدة، التى ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وقال إنه طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

المصدر: اليوم السابع

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا