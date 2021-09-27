 
مباشر

226 عاما سجنا.. القضاء المغربي يصدر أحكامه في قضية "فتاة الوشم" (فيديو)

أخبار العالم العربي

226 عاما سجنا.. القضاء المغربي يصدر أحكامه في قضية
RT @2m.officiel
محكمة الاستئناف ببني ملال في المغرب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rdrd

ذكر موقع "اليوم 24" المغربي أن أحد المدانين في قضية "فتاة الوشم"، أعلن إضرابه عن الطعام احتجاجا على الحكم عليه بالسجن 20 سنة نافذة.

وذكر الموقع المغربي نقلا عن مصادره أن الحكم شكل صدمة لدى المدانين وأقاربهم حسب تصريحات عائلات المتهمين.

وكانت محكمة الاستئناف ببني ملال قد حكمت مساء الثلاثاء الماضي بالسجن 226 سنة نافذة على المتهمين في ملف الفتاة خديجة، المعروفة بـ"فتاة الوشم" الملاحق فيه 14 شخصا بتهم "الاغتصاب والاختطاف والوشم والاتجار بالبشر".

وأفاد موقع "اليوم 24" بأن محكمة بني ملال أسدلت الستار على قضية "فتاة الوشم" التي حظيت قضيتها باهتمام الرأي العام المغربي والدولي، بعدما انتشرت صور وفيديوهات للضحية تؤكد تعرضها للاختطاف والاغتصاب الجماعي وحرقها بالسجائر، ووشمها في مختلف مناطق جسدها.

المصدر: موقع "اليوم 24" المغربي

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا