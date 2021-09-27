قوات مصرية وسعودية وإماراتية تنفذ تدريبات عسكرية في اليونان
Globallookpress
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نفذت عناصر من القوات الخاصة لكل من مصر واليونان والسعودية والإمارات تدريبا مشتركا (هرقل 21)، والذي استمر تنفيذه على مدار عدة أيام للمرة الأولى بمنطقة بيراموس في اليونان.
وشهد التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات والتي تضمنت عقد عدد من المحاضرات النظرية والعملية في مجال مكافحة العناصر الإرهابية، والتدريب على إدارة أعمال قتال مشترك بين العناصر المشاركة، والتدريب على القتال في الأماكن المبنية والمفتوحة، وإنقاذ الرهائن والإخلاء الطبي فضلا عن تنفيذ أعمال الإنزال الجوي والإبرار البحري لعناصر القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات وتنفيذ أعمال الإغارة.
المصدر: RT
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