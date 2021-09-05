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الجيش المصري ينشر رسما بيانيا عن تدريبات "النجم الساطع 2021"

أخبار العالم العربي

الجيش المصري ينشر رسما بيانيا عن تدريبات
AFP
صورة تعبيرية
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نشر المتحدث باسم الجيش المصري العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، رسما بيانيا عن مناورات "النجم الساطع 2021" التي تستضيفها مصر.

ويشارك في مناورات "النجم الساطع 2021" 21 دولة، وأقيمت بين 2 و17 سبتمبر الجاري، بقاعدة محمد نجيب العسكرية.

الجيش المصري ينشر رسما بيانيا عن تدريبات
الجيش المصري

ومناورات "النجم الساطع" من أكبر المناورات متعددة الجنسيات في العالم، وتقام بمصر، وتشمل تدريبات بحرية وبرية وجوية وقوات خاصة.

المصدر: RT

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