مصدر فلسطيني يكشف هوية رئيس "الشاباك" الجديد

كشف مصدر مطلع في المقاومة الفلسطينية، مساء الأحد، عن معلومات تنشر لأول مرة حول رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي العام "الشاباك" الجديد.

وشملت المعلومات التي كشف عنها المصدر الذي تحدث إلى موقع "فلسطين الآن" قبل أن يتم تداول تصريحاته في وسائل الإعلام الفلسطينية، اسم رئيس الجهاز الذي يشار إليه إسرائيليا بالحرف "ر"، والذي أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت عن تعيينه خلفا للرئيس الحالي للجهاز، ناداف أرغمان، الذي ستنتهي ولايته في 13 أكتوبر المقبل.

كما شملت المعلومات صورة رئيس "الشاباك" الجديد، الذي اسمه، حسب المصدر، رونين بيريزوفسكي، ومكان سكنه وعنوانه الدقيق وتاريخ ميلاده وتاريخه في خدمة الأجهزة الأمنية.

"فلسطين الآن" تكشف ولأول مرة..

شاهد: معلومات حصرية عن رئيس جهاز "الشاباك" الجديد الذي أخفى الاحتلال "هويته"https://t.co/aLcsUo8apZpic.twitter.com/FLlAZBMBrX — فلسطين الآن (@paltimes2015) September 26, 2021

وشدد المصدر على أن رئيس "الشاباك" الجديد "مرصود لدينا في المقاومة وهو على قائمة المطلوبين، وستلاحقه أذرع المقاومة".

ووفقا للقانون الإسرائيلي، تمنع الرقابة العسكرية نشر اسم رئيس جهاز "الشاباك" الجديد علنا في وسائل الإعلام، إلى حين مصادقة لجنة التعيينات على توليه المنصب.

وأرفق المصدر تصريحاته بصورة لرئيس "الشاباك" الجديد، وقد كتب عليها عبارة "مطلوب".

وأشارت التقارير إلى أن الرئيس الجديد للشاباك كان مقاتلا في "وحدة النخبة" (سييرت ماتكال)، ثم تجند لجهاز الأمن العام وعمل في وحدة تنفيذ العمليات، وكان له دور إداري في العمليات حتى تم تعيينه رئيسا للقسم الإداري في الجهاز عام 2011.

إقرأ المزيد

وانتقل "ر" إلى مهمة تنفيذية في "الموساد" ثم بعد أن عاد من المهمة إلى "الشاباك"، تم تعيينه رئيسا للمقر وكان يعتبر الشخص صاحب ثالث أعلى رتبة في الجهاز. وأصبح رئيس "الشاباك الجديد" في عام 2018 نائبا للرئيس الحالي في الجهاز.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11" عن مصدر أمني رفيع، قوله إن "رئيس الجهاز المعين معروف للكثيرين في جهاز الأمن وتم التقاط صورة له في مناسبة عامة".

وأعتبر أن الكشف عن هوية رئيس "الشاباك" "لا يقلق" المؤسسة الأمنية في إسرائيل.

المصدر: "معا"