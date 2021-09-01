إسرائيل تعين رئيسا جديدا لجهاز الأمن العام "الشاباك"

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت اليوم عن تعيين "ر" بمنصب رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" خلفا للرئيس الحالي ناداف ارغمان، و "ر" والذي يشغل منصب نائب ارغمان الحالي.

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وحسب القناة الإسرائيلية "i24news" ذكر البيان الصادر عن ديوان بينيت أن "ر" مقاتل شجاع وقائد ممتاز بدون أدنى شك سيقود الجهاز إلى آفاق جديدة من التميز من أجل أمن اسرائيل"، ولم تذكر القناة اسم رئيس جهاز الأمن العام الجديد بالكامل واقتصر نقل الخبر على حرف واحد من اسمه.

وبحسب تقرير هيئة البث الرسمية "كان" "ر" متزوج وأب لثلاثة، حاصل على اللقب الأول بالعلوم السياسية والفلسفة من جامعة تل أبيب واللقب الثاني بالإدارة الجماهيرية من جامعة هارفارد، يشغل اليوم نائب رئيس جهاز الأمن العام، خدمته العسكرية قام بتأديتها كمقاتل في وحدة العمليات الخاصة، وبعدها انضم إلى جهاز الشاباك كمقانل في وحدة العمليات".

وفي إطار خدمته حارب وأشرف "ر" على عمليات كثيرة في قطاع غزة، الضفة الغربية ولبنان، وفي عام 2011 تم تعيينه رئيس لقسم العمليات في الشاباك، وفي عام 2016 عين رئيسا للقسم المسؤول عن تشكيل القوات في المنظمة وفي عام 2018 عين نائبا لرئيس جهاز الأمن العام".

وتم تمديد رئيس الجهاز الحالي ناداف أرغمان حتى شهر أكتوبر القادم، وهي المرة الثانية التي يتم خلالها تمديد ولايته حيث كان من المقرر أن ينهي مهام منصبه نهاية مايو الأخير، ومددت فترة ولايته للمرة الأولى في أبريل لأربعة أشهر بقرار صادر عن رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو.

المصدر: "i24news"