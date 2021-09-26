ليبيا.. الأحوال المدنية ترد على أنباء منح رقم وطني لسيف الإسلام القذافي

رد المتحدث باسم رئاسة مصلحة الأحوال المدنية الليبية حسام الوكواك على ما تداولته صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حول استخراج الرقم الوطني لسيف الإسلام معمر القذافي.

وقال الوكواك في منشور عبر "فيسبوك" إن رئيس المصلحة ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻟﺘﻤﺮ ﻣﻨﺢ في وقت سابق ﺃﺭﻗﺎما ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻷﺳﺮﺓ ﻣﻌﻤﺮ ﺍﻟﻘﺬﺍﻓﻲ ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﻢ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺻﻔﻴﺔ ﻓﺮﻛﺎﺵ ﻭﺃﺑﻨﺎﺅﻩ ﻭﻣﻨﻬﻢ ﺳﻴﻒ ﺍﻹﺳﻼﻡ.

وذكر الوكواك أن بالتمر نفى كذلك تعرﺽ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻷﻱ ﺿﻐﻮﻃﺎﺕ ﺃﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻣﺮﺟﻌﺎ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﺑﺘﻌﺎﺩﻫﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺫﺑﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺣﻴﺎﺩﻳﺘﻬﺎ ﻃﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺸﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ ﻟﻴﺒﻴﺎ.

وأشار إلى أن رئيس مصلحة الأحوال المدنية، أكد أن الانحياز للوطن وللمواطنين البسطاء خيار لا رجعة فيه.

وقال: "لن نصطف مع أحد على حساب حرية وسيادة ووحدة ليبيا بلد الطيوب، وحيادنا موضوعي ينادي بأن تكون المصالحة الوطنية مصالحة عادلة، ترجع حقوق المظلومين، وتجر الظالمين للعدالة".

المصدر: وسائل الإعلام الليبية