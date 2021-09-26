سفير السعودية بالقاهرة: ندعم موقف مصر والسودان تجاه سد النهضة

أكد السفير السعودي في القاهرة أسامة بن أحمد نقلي، دعم بلاده لموقف مصر والسودان للوصول إلى اتفاق تجاه سد النهضة.

وقال إن المملكة تدعو إلى حصول الأطراف الثلاثة على حصص تكفل حقوق الجميع من مياه نهر النيل.

وأكد أن "السعودية تدعم موقف مصر والسودان للوصول إلى اتفاق يحقق مصلحة الدولتين الشقيقتين في كل المحافل الدولية".

المصدر: القاهرة 24