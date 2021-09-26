الدفاع الروسية: إصابة 5 جنود سوريين إثر اشتباك مع مسلحين في حلب

أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا اللواء البحري فاديم كوليت أن 5 جنود سوريين أصيبوا، و5 مسلحين قتلوا بلغم انفجر بهم لدى محاولتهم اختراق خط التماس مع الجيش في محافظة حلب.

وأشار إلى أن ما لا يقل عن 15 عنصرا من المسلحين أصيبوا بجروح قبل أن يتراجعوا.

وتمثل منطقة إدلب لوقف التصعيد التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.

المصدر: RT