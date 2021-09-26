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إيران والجزائر تؤكدان أهمية وعمق العلاقات الثنائية

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إيران والجزائر تؤكدان أهمية وعمق العلاقات الثنائية
RT @Algeria_MFA
وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان بوزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة
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أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال اجتماع مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن ارتياحه لمستوى العلاقات بين البلدين.

وشدد عبد اللهيان على ضرورة تنفيذ الاتفاقات السابقة بين البلدين، داعيا إلى عقد اجتماع للجنة السياسية المشتركة بين الجانبين لتعزيز العلاقات الثنائية.

وأشاد بموقف الجزائر من تطورات المنطقة، لاسيما تجاه إجراءات إسرائيل.

من جهته رحب وزير الخارجية الجزائري بدعوة عبد اللهيان لزيارة طهران ومناقشة القضايا المطروحة.

وأكد الجانبان على أهمية وعمق العلاقات بين البلدين وبحثا مختلف جوانب العلاقات الثنائية والتطورات في شمال إفريقيا ومنطقة غرب آسيا.

المصدر: إرنا

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