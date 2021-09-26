لبنان.. مقتل شخصين وإصابة آخرين عند مدخل مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين

تسبب إشكال عند مدخل مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين في شمال لبنان، بمقتل شخصين وجرح آخرين، مساء أمس السبت.

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وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الاشتباك وقع عند الحاجز المعروف بـ"حاجز الانتفاضة" عند مدخل المخيم بين شبان وعناصر من الحاجز.

وأشار موقع "النشرة" إلى أنه بحسب المعلومات الأولية فإن "خلفيات الإشكال ناتجة عن استفزازات بين الجانبين".

المصدر: "النشرة"