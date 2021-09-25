لبنان.. اختناق شاب سوري بالبنزين
توفى شاب سوري إثر ابتلاعه كمية من البنزين الذي كان سحبه من خزان وقود سيارته بواسطة أنبوب بلاستيكي، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية اليوم السبت.
وقالت الوكالة إن الشاب توفى في بلدة بحنين الواقعة شمالي لبنان في المستشفى الذي نقل إليه.
ولم تفصح الوكالة عن مزيد من التفاصيل، مكتفية بالإشارة إلى أن عناصر من القوى الأمنية حضروا إلى المكان وفتحوا تحقيقا بالحادث.
ويشهد لبنان نقصا حادا في الوقود، ما دفع العامة إلى تخزين البنزين واللجوء إلى البائعين في السوق السوداء، بينما اضطرت كثير من المؤسسات التجارية بالبلاد إلى غلق أبوابها.
وفي خضم هذا النقص، يباع البنزين في الشارع بعبوات بلاستيكية، كما تفشى تهريب المحروقات إلى سوريا المجاورة، سواء في مركبات خاصة أو في شاحنات.
وتدهور الوضع على نحو خطير خلال الأشهر الماضية، لاسيما بعد أن قرر مصرف لبنان إنهاء دعم منتجات الوقود، وباتت أسعار المحروقات أعلى بـ10 مرات مما كانت عليه العام الماضي.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام + "أسوشيتد برس"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.