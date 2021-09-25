وزير الدفاع الإسرائيلي: عباس أصدر إنذارا وتسلق شجرة سيصعب عليه النزول منها

اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أن "استمرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الدعوة إلى حل سياسي أمر جيد، لكنه أصدر إنذارا وتسلق شجرة يصعب النزول منها".

وفي تصريح لقناة "13" العبرية، علّق غانتس على خطاب عباس في الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا: "من المهم أن ندرك أن الطريقة الوحيدة للتعامل مع الواقع هي تطوير الأمن وتطوير الاقتصاد وتقوية حكم الشعب الفلسطيني السلطة الفلسطينية".

إقرأ المزيد

وأضاف: "استمرار عباس في الدعوة إلى حل سياسي أمر جيد، لكنه أصدر إنذارا وتسلق شجرة يصعب النزول منها".

وبشأن خيار لقاء عباس مرة أخرى، أضاف: "لقائي معه لأغراض أمنية لضمان الاستقرار على الأرض وسأفعل ذلك مرة أخرى كما يتطور لاحقا وإذا لزم الأمر".

وكان غانتس قد التقى بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة رام الله نهاية شهر أغسطس الماضي.

وحول المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران حول الاتفاق النووي، قال: "أعتقد أنه من المهم أن نفهم أن القضية هي مسألة حنكة سياسية وليست سياسة صغيرة".

وأردف قوله: "لقد التقيت مع كلا الجانبين من مجلس النواب الأمريكي، وبالنظر إلى أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق أوسع، آمل أن يتفهم الأمريكيون والأوروبيون أنه يجب أن تكون هناك خطة ب".

المصدر: "سما نيوز"