الأردن.. مسؤول يكشف حقيقة ظهور مياه سوداء في منطقة البحر الميت (فيديو)

أكد رئيس قسم مشاريع النفط في وزارة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن المهندس بهجت العدوان، استحالة أن تكون المياه السوداء في منطقة البحر الميت نفطا.

وقال العدوان في تصريح لموقع "عمون" الأردني: "بعد الكشف الحسي على الموقع تبين أن ما ظهر في مقطع الفيديو هي مياه سوداء ذات رائحة كريهة".

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وأضاف أن موقع تسرب المياه السوداء باتجاه البحر الميت يبعد عن موقع البركة الحمراء 500 متر فقط، مشيرا إلى وجود مياه عذبة في المنطقة وهو ما يدل عليه اخضرار الأشجار بالقرب من الموقع.

وبين أن المياه العذبة تسيل باتجاه الموقع ما أدى إلى ظهور البركة الحمراء أولا ثم بروز المياه السوداء.

وعن سبب تلون المياه بالأسود، قال إن المياه العذبة اختلطت بطين البحر الميت الأسود، قبل تسربها من بين الصخور لتصب في البحر الميت ورائحتها دليل على ذلك.

وصرح العدوان بأن النفط إذا كان موجودا قد يكون على أعماق كبيرة ولا يظهر على سطح الأرض، داعيا المواطنين إلى عدم التسرع بإصادار الأحكام المسبقة حول ظهور النفط.

من جهتها، أفادت أمين عام سلطة وادي الأردن بالوكالة المهندسة منار محاسنة، بأنه سيتم إرسال عينات المياه السوداء صباح الأحد إلى وزارة المياه والري لفحصها، مشيرة إلى أنه لا يمكن الحكم على طبيعة هذه المياه قبل فحصها مخبريا.

فيديو متداول لظهور تسرب نفطي بمنطقة البحر الميت...#خبرنيpic.twitter.com/oHKDH6bK8x — خبرني Khaberni (@khaberni) September 25, 2021

المصدر: موقع "عمون" الأردني