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هل أزاح النفط الملح وأحيا البحر الميت في الأردن؟.. وزارة الطاقة الأردنية تبحث عن إجابة (فيديو)

مال وأعمال

هل أزاح النفط الملح وأحيا البحر الميت في الأردن؟.. وزارة الطاقة الأردنية تبحث عن إجابة (فيديو)
Globallookpress
البحر الميت في الأردن
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تعتزم وزارة الطاقة الأردنية إجراء مسح شامل لمنطقة البحر الميت بحثا بعد فيديو متداول يظهر ما يبدو أنه تسرب نفطي في المنطقة.

ونقل موقع "خبرني" عن مصدر مطلع أن الفيديو المذكور وصل إلى وزارة الطاقة، حيث سيقوم فريق مختص بتحديد الموقع الظاهر في الفيديو والتحقق من ماهية السائل وما إذا كان نفطيا أو مياها ملوثة.

وأشار المصدر إلى أن مقطع الفيديو حديث وغير منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل.

المصدر: "خبرني"

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