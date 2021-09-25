هل أزاح النفط الملح وأحيا البحر الميت في الأردن؟.. وزارة الطاقة الأردنية تبحث عن إجابة (فيديو)

تعتزم وزارة الطاقة الأردنية إجراء مسح شامل لمنطقة البحر الميت بحثا بعد فيديو متداول يظهر ما يبدو أنه تسرب نفطي في المنطقة.

ونقل موقع "خبرني" عن مصدر مطلع أن الفيديو المذكور وصل إلى وزارة الطاقة، حيث سيقوم فريق مختص بتحديد الموقع الظاهر في الفيديو والتحقق من ماهية السائل وما إذا كان نفطيا أو مياها ملوثة.

وأشار المصدر إلى أن مقطع الفيديو حديث وغير منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل.

فيديو متداول لظهور تسرب نفطي بمنطقة البحر الميت...#خبرنيpic.twitter.com/oHKDH6bK8x — خبرني Khaberni (@khaberni) September 25, 2021

المصدر: "خبرني"