أول طالبة مغربية تلتحق بجامعة إسرائيلية

من المرتقب أن تلتحق أول طالبة مغربية، غير يهودية الأصل، بجامعة إسرائيلية لإتمام دراستها، حسب ما أفادت صحيفة "هسبريس" المغربية.

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وقال القائم بالأعمال الإسرائيلي في الرباط، ديفيد غوفرين، في "تدوينة" له إن "من بين أقوى تجليات التعاون الثقافي بين المغرب وإسرائيل التحاق أول طالبة مغربية عن عمر يناهز 17 سنة بالمدرسة الدولية "كفار هياروك" للدراسة".

ويأتي هذا في ظل تطورات في العلاقات الأكاديمية مع تل أبيب، كان من بين أوجهها اتفاقات شراكة جمعت جامعات مغربية وأخرى إسرائيلية، من بين ما نصت عليه بنودها تبادل البعثات الطلابية.

ووقعت في سبتمبر الجاري اتفاقية لـ"تعزيز التعاون الثقافي بين المغرب وإسرائيل" بين جامعتي محمد الخامس وبن غوريون، وهي الاتفاقية التي سبق أن وصفها الممثل الدبلوماسي الإسرائيلي بالرباط بكونها "خطوة إضافية لإرساء السلام بين البلدين".

وسبق أن وقعت جامعة محمد السادس في المغرب مذكرة تفاهم مع الجامعة العبرية، وهو ما استنكرته "الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية" التي دعت الطلبة والأساتذة إلى "مقاطعة كافة البرامج التي ستنتج عن هذه الاتفاقيات".

المصدر: "هسبريس"