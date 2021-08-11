المغرب وإسرائيل يوقعان 3 اتفاقيات لتعزيز التعاون الثنائي

وقعت المملكة المغربية وإسرائيل، اليوم الأربعاء، على 3 اتفاقيات في مجالات مختلفة بالعاصمة الرباط، خلال أول زيارة رسمية يجريها يائير لابيد، وزير الخارجية الإسرائيلي، إلى المغرب.

وجرى التوقيع على هذه الاتفاقيات بين ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، ونظيره الإسرائيلي بمقر وزارة الشؤون الخارجية المغربية.

وشملت الاتفاقيات الموقعة مجالات "تعميق وتقوية العلاقات المتعددة الأوجه والتعاون بين البلدين وإجراء الطرفين المشاورات"، فضلا عن "التعاون في مجال الثقافة والرياضة والشباب"، واتفاق بشأن "الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة إسرائيل".

ومن المقرر أن يزور لابيد غدا الدار البيضاء، حيث سيلتقي أبناء الجالية اليهودية المحلية، وسيشارك في قداس في معبد يهودي.

وسبق أن رجح مصدر دبلوماسي إسرائيلي الشهر الماضي إمكانية إقامة علاقات دبلوماسية واسعة النطاق بين إسرائيل والمغرب.

المصدر: "هسبريس" + وكالات