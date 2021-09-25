شاب مصري يستغيث بالسيسي بسبب معاناته من مرض نادر

وجّه الشاب محمد جابر، من محافظة أسوان المصرية، استغاثة للرئيس عبد الفتاح السيسي بسبب معاناته من مرض نادر يسمى الفقاعات الوراثية، ويسبب له الكثير من الآلام.

وقال محمد إنه يعاني من هذا المرض النادر منذ ولادته، لافتا إلى أن المرض أثر أيضا على نظره أيضا، فضلا عن أنه تسبب له في شرخ بعدسات القرنية.

وكتب في رسالته إلى الرئيس السيسي: "أعلم أنك لم تتأخر على أحد من أبنائك وأنا واحد من أبنائك يا ريس ونفسي أعيش حياة كريمة، وألاقي علاج لحالتي".

وأضاف أن المرض "ينهش في جسده بسبب فرقعت الجلد التي تتسبب في نزول الدماء".

وأشار إلى أنه توجه إلى عدد كبير من الأطباء لكن علاجه باهظ الثمن.

المصدر: القاهرة 24