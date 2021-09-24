لافروف يلتقي المنفي ويشيد بالتقدم في التسوية الليبية

التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، مشيرا إلى التقدم الذي تم إحرازه في عملية التسوية في ليبيا خلال العام الأخير.

وجاء في بيان للخارجية الروسية في أعقاب لقاء لافروف مع المنفي على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، يوم الجمعة، أنه "جرى التأكيد على تقدم معين، تم إحرازه في التسوية الليبية خلال العام الأخير، وإعطاء تقييم إيجابي لعمل أجهزة السلطة المركزية التي تم تشكيلها في البلاد في ربيع عام 2021".

وأضاف البيان أنه "تم التأكيد على ضرورة تعزيز الدعم الدولي للسلطات الليبية الانتقالية بهدف مواصلة تفعيل العملية السياسية مع الدور الرئيسي للأمم المتحدة، وفقا لقراري مجلس الأمن الدولي رقم 2510 و2570، ومقررات مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا".

وأكد الجانب الروسي على "أهمية تحقيق التوافق في ليبيا بشأن النقاط الأساسية لجدول الأعمال الوطني مع مراعاة مصالح جميع الليبيين، من أجل الحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي البلاد".

المصدر: RT