ليبيا.. تظاهرات معارضة لحجب الثقة عن حكومة الدبيبة

تظاهر الآلاف في ليبيا تنديدا بتصويت البرلمان لصالح حجب الثقة عن الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

ورفع المتظاهرون وسط العاصمة طرابلس لافتات كتب عليها: "البرلمان لا يمثلني" و"الشعب يريد سقوط البرلمان" و"لا للانقسام".

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وجاءت التظاهرات تلبية لدعوة وجهها الدبيبة الثلاثاء للخروج في "تظاهرة كبيرة" الجمعة احتجاجا على قرار البرلمان المنعقد في طبرق شرق البلاد.

يأتي ذلك قبل أشهر على الانتخابات المقررة في ديسمبر القادم، ووسط حالة من الجدل والانقسام حول قانون الانتخابات الذي أقره البرلمان.

المصدر: "أ ف ب"