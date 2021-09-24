اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو أبها

AFP المتحدث باسم التحالف العربي العميد تركي المالكي ـ أرشيف

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أعلن "تحالف دعم الشرعية في اليمن" أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو مدينة أبها السعودية.

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ووصف التحالف ذلك بأنه "تصعيد عدائي متعمد لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن التحالف أن "محاولات استهداف المدنيين جرائم حرب تستوجب محاسبة مرتكبيها".

المصدر: وكالة "واس"