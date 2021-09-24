اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو أبها
AFP المتحدث باسم التحالف العربي العميد تركي المالكي ـ أرشيف
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أعلن "تحالف دعم الشرعية في اليمن" أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة مفخخة أطلقها الحوثيون نحو مدينة أبها السعودية.
ووصف التحالف ذلك بأنه "تصعيد عدائي متعمد لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن التحالف أن "محاولات استهداف المدنيين جرائم حرب تستوجب محاسبة مرتكبيها".
المصدر: وكالة "واس"
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