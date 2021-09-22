التحالف العربي يعلن إسقاط طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون صوب خميس مشيط
AP Cliff Owen
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rcbl
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن إحباطه هجوما جويا جديدا شنته جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية على مدينة خميس مشيط جنوب غربي المملكة.
وذكر التحالف أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون باتجاه خميس مشيط، مشيرا إلى أنه يتابع نشاط الجماعة بإطلاق المسيرات المفخخة و"تتخذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين"، وحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".
#عاجل#التحالف: الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرتين مسيرتين (مفخختين) أطلقتهما المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط.#واس_عام— واس العام (@SPAregions) September 22, 2021
ولم يعلن الحوثيون اليوم عن شنهم هجمات جديدة على السعودية.
المصدر: "واس"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.