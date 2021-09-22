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التحالف العربي يعلن إسقاط طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون صوب خميس مشيط

أخبار العالم العربي

التحالف العربي يعلن إسقاط طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون صوب خميس مشيط
AP Cliff Owen
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن إحباطه هجوما جويا جديدا شنته جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية على مدينة خميس مشيط جنوب غربي المملكة.

وذكر التحالف أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون باتجاه خميس مشيط، مشيرا إلى أنه يتابع نشاط الجماعة بإطلاق المسيرات المفخخة و"تتخذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين"، وحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

ولم يعلن الحوثيون اليوم عن شنهم هجمات جديدة على السعودية.

المصدر: "واس"

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