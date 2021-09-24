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فريق سعيّد: تونس اليوم في "مرحلة استثنائية" وليست في "نظام رئاسي"

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فريق سعيّد: تونس اليوم في
Reuters الرئيس التونسي قيس سعيّد
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قالت عضوة الحملة التفسيرية لرئيس الجمهورية التونسية بثينة بن كريديس إن بلادها تمر الآن في "مرحلة استثنائية" وليست في "نظام رئاسي".

وأضافت في حوار مع إذاعة "موزاييك" المحلية عن الاجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس سعيّد مؤخرا، أن "الإصلاحات السياسية ستكون عن طريق لجنة تضم مختصين في الدستور ومختصين في مجالات أخرى".

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وانتقدت دستور 2014 قائلة إن فيه "ضبابية"، ووصفت النظام السياسي بالهجين، وهناك "ثمة خلل في توزيع السلطات"، وأن "الدستور يجب أن ينقح، والحريات يجب أن تُدعم وتوسّع لا أن يتم الحد منها".

وتحدثت عن "البناء القاعدي" الذي عرفته بأنه "تصور جديد للنظام السياسي وتنظيم الحكم في تونس، يقوم بالأساس على تصور آخر للسلطة التشريعية، فكرة البناء من الأسفل إلى الأعلى، وهو تدعيم لفكرة اللامركزية".

المصدر: إذاعة "موزاييك"

 

 

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