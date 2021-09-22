تونس.. المقرر العام لدستور 2014 يعتبر قرارات سعيد الجديدة "خروجا رسميا عن الدستور"

قال المقرر العام لدستور 2014 في تونس، الحبيب خضر، إن التدابير الاستثنائية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد يوم الأربعاء تعني "الخروج رسميا عن الدستور".

وكتب في تدوينة على "فيسبوك": ''بلاغ الرئاسة يعني التصريح بالخروج رسميا من دائرة الدستور التي يُدعى التحرك ضمنها والكشف عن الانقلاب بوجه سافر''.

وكان سعيد أصدر اليوم الأربعاء أمرا رئاسيا يتعلق بتدابير استثنائية، يتولى هو بموجبها إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية.

المصدر: RT