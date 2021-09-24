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شقيق الرئيس التونسي: "شعبوية" رئيس الجمهورية هي خشبة نجاة الدولة

أخبار العالم العربي

شقيق الرئيس التونسي:
Reuters
الرئيس التونسي قيس سعيد
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قال نوفل سعيّد شقيق الرئيس التونسي قيس سعيّد إن "ما أتاه قيس سعيد في 25 جويلية حتى وإن كان يدخل في خانة ما يسمى بالشعبوية، جاء لينقذ الديمقراطية والدولة التونسية من نفسها".

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وأضاف عبر "فيسبوك" أنه "علينا أن نقبل أن "الشعبوية" التي هي خشبة نجاة الدولة والديمقراطية وأملها الأخير، باعتبار أنها تفتح أمل تغيير وإصلاح الدولة من داخلها (تفعيل الفصل 80 من الدستور يدخل في هذا الإطار) ونفهم هنا كيف أن مقولة الانقلاب  تندرج في إطار التصدي لهذا التوجه الإصلاحي الجذري من داخل الدولة تحت عناوين من قبيل  الشعبوية والاستبداد".

المصدر: "نسمة"+"فيسبوك"

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