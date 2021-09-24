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عبير موسي: الرئيس سعيد اليوم يتحكم في كل المجالات دون حسيب أو رقيب

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عبير موسي: الرئيس سعيد اليوم يتحكم في كل المجالات دون حسيب أو رقيب
فيسبوك
رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسي
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قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي إن "رئيس البلاد قيس سعيد، اليوم يتحكم في كل المجالات دون حسيب أو رقيب وحسب أهوائه الشخصية".

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وأوضحت موسي في كلمة لها على صفحتها الرسمية في "فيسبوك" أن "وضع رئيس الجمهورية قيس سعيد وحسب الأمر الرئاسي عدد 117 لتنظيم المجال القضائي برمته و تنظيم الإعلام والصحافة والنشر و تنظيم الأحزاب والنقابات والجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلها وأخيرا باب الحقوق والحريات تحت سلطته هو من أخطر ما جاء في التنظيم المؤقت للسلط".

وأضافت موسي أن "لرئيس الجمهورية اليوم التحكم في كل المجالات دون حسيب أو رقيب وحسب أهوائه الشخصية على غرار إصدار مراسيم مصادرة الأملاك أو حل الأحزاب المنافسة أو إغلاق المؤسسات الإعلامية التي لا تسانده".

واستغربت رئيسة الحزب الدستوري الحر وضع مجلة الأحوال الشخصية تحت سلطة الرئيس والهدف منها.

المصدر: "نسمة"+"فيسبوك"

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