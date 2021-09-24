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صندوق الاستثمارات الروسي: مصر وافقت على اعتماد لقاح "سبوتنيك لايت" ذي الجرعة الواحدة

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صندوق الاستثمارات الروسي: مصر وافقت على اعتماد لقاح
Sputnik
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أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة اليوم الجمعة أن مصر وافقت على استخدام لقاح "سبوتنيك لايت" ذي الجرعة الواحدة للوقاية من فيروس كورونا على أراضيها.

وأشار صندوق الاستثمار الروسي في بيان نشر على موقعه الإلكتروني إلى أن  لقاح "سبوتنيك لايت" الذي يعتبر الجرعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V"، سيساهم لدى استخدامه في حملة التطعيم بمصر، "في تكوين مناعة القطيع بسرعة أكبر في أكبر بلدان الشرق الأوسط من حيث عدد السكان، والذي يعيش فيه أكثر من 100 مليون نسمة".

وذكر البيان، أن هيئة الدواء المصرية سجلت لقاح "سبوتنيك V" في مصر في فبراير الماضي، مضيفا أنه تمت الموافقة على "الاستخدام الطارئ" للقاحين الروسيين.

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