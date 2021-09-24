صندوق الاستثمارات الروسي: مصر وافقت على اعتماد لقاح "سبوتنيك لايت" ذي الجرعة الواحدة

أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة اليوم الجمعة أن مصر وافقت على استخدام لقاح "سبوتنيك لايت" ذي الجرعة الواحدة للوقاية من فيروس كورونا على أراضيها.

وأشار صندوق الاستثمار الروسي في بيان نشر على موقعه الإلكتروني إلى أن لقاح "سبوتنيك لايت" الذي يعتبر الجرعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V"، سيساهم لدى استخدامه في حملة التطعيم بمصر، "في تكوين مناعة القطيع بسرعة أكبر في أكبر بلدان الشرق الأوسط من حيث عدد السكان، والذي يعيش فيه أكثر من 100 مليون نسمة".

Egypt, the most populated country of the Middle East with over 100 mn people, authorized one-shot Sputnik Light vaccine, the first component of #SputnikV

👇https://t.co/FGOvRlwTO0 — Sputnik V (@sputnikvaccine) September 24, 2021

وذكر البيان، أن هيئة الدواء المصرية سجلت لقاح "سبوتنيك V" في مصر في فبراير الماضي، مضيفا أنه تمت الموافقة على "الاستخدام الطارئ" للقاحين الروسيين.