مصر.. لجنة كورونا تتوقع تسجيل أكبر معدل إصابات بالفيروس في البلاد منتصف أكتوبر

أكد رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا في مصر حسام حسني أن نسبة الوفيات في الموجة الـ4 من جائحة كورونا في البلاد أقل مقارنة بسابقاتها نظرا لحملة التطعيم، والرعاية الصحية المبكرة.

وأضاف حسني أن "أعداد إصابات كورونا ستتجه نحو الزيادة ثم الثبات لتبدأ بعد ذلك في التناقص مثلما حدث في الموجات السابقة للجائحة، لافتا إلى أنه من المتوقع الوصول إلى أكبر معدل إصابات منتصف شهر أكتوبر المقبل، ثم الثبات والنزول سريعا".

وتابع: "الموجة تعني الوصول لأعلى رقم متوقع بناء على الدراسات ومعدل الانتشار والعدوى وتغيرات فيروس كورونا".

وأضاف أن "ثقة المواطنين المصريين في وزارة الصحة وكفاءة أطبائها وطلب الرعاية الصحية في وقت مبكر من الإصابة ساعد على خفض معدل الوفيات بسبب سرعة التشخيص والعلاج".

المصدر: القاهرة 24