العراق.. الشرطة تعتقل شخصا قتل امرأة بسبب خلاف على طعام

أعلنت شرطة محافظة الديوانية جنوبي العراق اعتقال شخص قتل امرأة وأصاب شخصين بسبب خلاف على طعام.

وقالت الشرطة إن "قوة من مكتب مكافحة الإجرام في الشامية، بالاشتراك مع مركز شرطة الصلاحية، تمكنت وخلال عملية نوعية من القبض على أحد المتهمين بقتل امرأة في ناحية الصلاحية بعد أقل من ساعتين على ارتكاب جريمته".

وأضاف البيان أن المعتقل البالغ 36 عاما "اعترف أثناء التحقيق بقيامه بإطلاق النار على الضحية بواسطة بندقية RBK، مما أدى إلى تعرضها إلى إصابات مباشرة في الرأس أدت إلى وفاتها في الحال، إضافة إلى إصابة شخصين آخرين بجروح".

المصدر: "السومرية"