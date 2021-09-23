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الشؤون المدنية الفلسطينية تعلن عن إجراء بخصوص مبالغ متكدسة في البنوك الفلسطينية

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الشؤون المدنية الفلسطينية تعلن عن إجراء بخصوص مبالغ متكدسة في البنوك الفلسطينية
Reuters
ورقة نقدية من العملة الإسرائيلية (الشيكل)
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أعلنت هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية أنه اعتبارا من يوم الأحد سيتم نقل أول شحنة من المبالغ المتكدسة في البنوك الفلسطينية إلى البنوك الإسرائيلية.

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وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الخميس إنه "متابعة لمشكلة الكاش من فئة الشيكل الإسرائيلي المتكدس في خزائن البنوك العاملة في فلسطين بسبب امتناع البنك المركزي الإسرائيلي عن استقبال هذا الكاش والذي بلغ مؤخرا إلى ما يزيد عن 6 مليار شيكل وبعد توجه العديد من الشركات ورجال الأعمال الفلسطينيين وسلطة النقد الفلسطينية  للشؤون المدنية للتدخل لحل هذه المشكلة".

وتابعت: "بعد تدخل مباشر من معالي الوزير حسين الشيخ فقد تم التفاهم مع الجانب الإسرائيلي على البدء الفوري بترحيل هذه المبالغ إلى البنوك الإسرائيلية".

وختمت: "وعليه سوف تبدأ سلطة النقد وبالتنسيق مع البنوك بتحويل أول شحنة اعتبارا من يوم الأحد القادم على أن تستمر المتابعة لإيجاد حل نهائي ودائم لهذه المشكلة".

المصدر: RT

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