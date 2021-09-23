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بعد صاروخ باليستي.. التحالف العربي يعلن اعتراض مسيرات حوثية أطلقت صوب السعودية

أخبار العالم العربي

بعد صاروخ باليستي.. التحالف العربي يعلن اعتراض مسيرات حوثية أطلقت صوب السعودية
AP Hani Mohammed
مسلحون موالون لجماعة الحوثيين - صورة أرشيفية
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اليوم الخميس عن إحباطه هجمات جوية نفذتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية على المملكة بواسطة طائرات مسيرة.

وأكد التحالف، حسب وكالة "واس" الرسمية، اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون صوب أراضي السعودية، محملا الجماعة المسؤولية عن "تصعيد متعمد لاستهداف أمن المملكة بهجمات عدائية عابرة للحدود".

وتابع التحالف: "نتابع النشاط الحوثي العدائي وسنتخذ الإجراءات العملياتية المناسبة لحماية المدنيين والأعيان المدنية".

وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق من اليوم عن تدميره صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه منطقة جازان جنوب غربي السعودية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الحوثيين عن استكمال سيطرتهم على محافظة البيضاء.

المصدر: "واس" + RT

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