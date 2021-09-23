بعد صاروخ باليستي.. التحالف العربي يعلن اعتراض مسيرات حوثية أطلقت صوب السعودية

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اليوم الخميس عن إحباطه هجمات جوية نفذتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية على المملكة بواسطة طائرات مسيرة.

وأكد التحالف، حسب وكالة "واس" الرسمية، اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون صوب أراضي السعودية، محملا الجماعة المسؤولية عن "تصعيد متعمد لاستهداف أمن المملكة بهجمات عدائية عابرة للحدود".

#عاجل#التحالف: اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه المملكة. #واس_عام — واس العام (@SPAregions) September 23, 2021

وتابع التحالف: "نتابع النشاط الحوثي العدائي وسنتخذ الإجراءات العملياتية المناسبة لحماية المدنيين والأعيان المدنية".

وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق من اليوم عن تدميره صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه منطقة جازان جنوب غربي السعودية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الحوثيين عن استكمال سيطرتهم على محافظة البيضاء.

المصدر: "واس" + RT