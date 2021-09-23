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التحالف: الدفاعات السعودية تدمر صاروخا باليستيا أطلقته الحوثيون تجاه جازان

أخبار العالم العربي

التحالف: الدفاعات السعودية تدمر صاروخا باليستيا أطلقته الحوثيون تجاه جازان
AP Amr Nabil
المتحدث باسم التحالف العربي تركي المالكي
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن إحباط هجوم صاروخي شنته جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) على منطقة جازان جنوب غربي المملكة، حسب قناة "الإخبارية" السعودية.

وذكر التحالف اليوم الخميس أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون صوب جازان، مضيفا: "نتخذ إجراءات عملياتية لاستهداف مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي".

وشدد التحالف على أن "كفاءة الدفاعات الجوية أحبطت جميع المحاولات العبثية" من قبل الحوثيين.

ولم تعلن "أنصار الله" اليوم عن شنها هجمات جديدة على أهداف في السعودية.

المصدر: "واس"

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