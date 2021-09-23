وزيرة الصحة المصرية: ألمانيا تقدم 2.3 مليون جرعة لقاح كورونا للشعب المصري

أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد أن الحكومة الألمانية قدمت 2.3 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا هدية للشعب المصري.

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وأشارت الوزيرة، إلى زيارة مصرية هذا الشهر لألمانيا للاتفاق مع شركة مرسيديس على شراء 1000 سيارة إسعاف و1000عيادة متنقلة لأجل مشروع حياة كريمة والتباحث من أجل خطة مصر لتنفيذ "حياة كريمة"، ومشروع التأمين الشامل.

وقال السفير الألماني بالقاهرة فرانك هارتمان، إن التعاون المصري الألماني لتوفير اللقاح يعد تعزيزا لمواجهة الجائحة مرحبا بالتعاون الشامل بإجمالي 2.3 مليون جرعة وصل منها أمس 1.5 مليون جرعة للقاح أسترازينيكا.

وقالت هالة زايد، إن اللقاحات الخاصة بكورونا متوفرة في 850 مركزا بالجمهورية، مضيفة: "أوشكنا على الانتهاء من تطعيم 3.4 مليون مواطن بالجهاز الإدارى للدولة و1.6 مليون من العاملين فى التربية والتعليم".

يذكر أن وزيرة الصحة المصرية قد أعلنت مساء أمس عن استقبال مصر مليون و500 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، من إنتاج شركة أسترازينيكا، لمطار القاهرة الدولي.

المصدر: أخبار اليوم